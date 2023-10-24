В обновленном молодежном центре Алексеевского района появился киберзал

Капремонт был проведен в рамках федерального проекта «Развитие системы поддержки молодежи национального проекта «Образование», утвержденного Президентом России Владимиром Путиным.

Первым, кто посетил обновленный молодежный центр, стал Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Ему провели экскурсию по помещениям нового учреждения, включая многофункциональный актовый зал, где проходил тренинг, коворкинг и медиастудию, где он пообщался с юными музыкантами и будущими журналистами.

Изюминкой обновленного молодежного центра стал киберзал, где тренируется местная команда по фиджитал-спорту. Фарид Мухаметшин отметил важность этого явления.

Министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков сообщил, что раньше молодежный центр представлял из себя сельский ДК, на его обновление ушло 96 млн. рублей.