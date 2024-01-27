В Общественной палате РТ встретились семьи-волонтеры

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Город
27 января 2024  13:16
Автор:
Наталья МИННУЛЛИНА

 Фото: Наталья Миннуллина

Сегодня, 27 января, в Общественной палате РТ прошел День единых действий, посвященный открытию Года семьи  в Республике Татарстан «Семейное волонтёрство».

На встрече, прошедшей в формате круглого стола, татарстанские семьи, активно занимающиеся волонтерской и благотворительной деятельностью, рассказали о своем опыте работы и вместе с другими общественниками и членами Общественной палаты РТ обсудили дальнейшие пути развития семейного волонтерства в столице РТ и республике.

Председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева вручила благодарственные письма семьям.

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