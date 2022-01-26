 В общественном транспорте Казани за утро выявили 11 пассажиров без QR-кодов
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В общественном транспорте Казани за утро выявили 11 пассажиров без QR-кодов

Без масок в общественном транспорте находились 57 пассажиров.

Город
26 января 2022  12:47
Автор:
Ольга Ильина

Сегодня, 26 января, в утренний час пик в электротранспорте Казани выявили 11 пассажиров без QR-кодов. Без масок за то же утро выявили 57 пассажиров. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Всего сотрудники полиции и «Метроэлектротранса» проверили 215 единиц подвижного состава и 21 вестибюль в метро. Проверка направлена на выявление нарушителей масочного режима и QR-кодов.

С 20 по 25 января в трамваях №5 и №5а выявили девять человек без QR-кодов. На нарушителей составили административные протоколы, после рассмотрения которых суд назначит сумму штрафа.

Ограничительные меры по противодействию распространения COVID-19 продолжают действовать на территории Татарстана. «Метроэлектротранс» напоминает, что в общественном транспорте республики нужно находиться в маске, а также иметь при себе QR-код.

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