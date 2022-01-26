 В татарстанской больнице на 5-летнего ребенка упал шкаф
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В татарстанской больнице на 5-летнего ребенка упал шкаф

Следком начал проверку по факту падения шкафа в больнице.

Республика
26 января 2022  13:34
Автор:
Ольга Ильина

В Заинской Центральной больнице в одной из палат на пятилетнего ребенка упал шкаф. Травм не обнаружено, все шкафы в детских палатах закрепили необходимыми механизмами, пишет «Татар-информ», ссылаясь на пресс-службу Минздрава Татарстана.

Отмечается, что шкаф упал на ребенка в присутствии матери. В палату вызвали невролога и травматолога, но при осмотре врачи не выявили у ребенка травм. Тем не менее, следственные органы СКР по Татарстану проводит доследственную проверку, чтобы выяснить все аспекты случившегося, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

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