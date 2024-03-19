В одном из районов Татарстана школьным поварам выплатят по 50 тысяч рублей, чтобы удержать кадры

В Менделеевском районе придумали, как решить кадровый дефицит работников школьных столовых. Об этом заявил глава муниципалитета Радмир Беляев.

По его словам, количество горячего питания увеличилось, а найти и тем более удержать сотрудников достаточно сложно. Власти решили оказать материальную поддержку. Для этих целей были выделены средства из местного бюджета.

Сельским поварам выплатят по 50 тысяч рублей, а кухонным работникам по 30 тысяч рублей. Причём, не важно, сколько подработал сотрудник. Выплата коснётся и уже трудящихся поваров, и новичков.