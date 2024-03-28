В одном из районов Татарстана выявили превышение сероводорода

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Республика
28 марта 2024  08:51
Автор:
Эндже Гарафиева

Исследования провели специалисты Минэкологии Татарстана после неоднократных жалоб от жителей населённых пунктов, которым приходилось ощущать превышение концентрации — это поселок Комсомолец и посёлок Сосновый Бор в Тукаевском районе.

Сероводород представляет собой бесцветный газ с запахом, напоминающим тухлые яйца. Токсичные пары оказывают влияние на головные боли, судороги, поражают лёгкие и нервную систему. При концентрации в 1 тысячу мг/м3 вызывает смерть.

В Сосновом Бору концентрация почти в 14 раз выше нормы, в Комсомольце — в 3 раза. 

Жители жаловались именно на направление со стороны свиноводческого комплекса в Набережных Челнах, где располагается «Камский бекон». В дальнейшем материалами исследования займётся региональный Росприроднадзор.

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