В одном из районов Татарстана выявили превышение сероводорода

Исследования провели специалисты Минэкологии Татарстана после неоднократных жалоб от жителей населённых пунктов, которым приходилось ощущать превышение концентрации — это поселок Комсомолец и посёлок Сосновый Бор в Тукаевском районе.

Сероводород представляет собой бесцветный газ с запахом, напоминающим тухлые яйца. Токсичные пары оказывают влияние на головные боли, судороги, поражают лёгкие и нервную систему. При концентрации в 1 тысячу мг/м3 вызывает смерть.

В Сосновом Бору концентрация почти в 14 раз выше нормы, в Комсомольце — в 3 раза.

Жители жаловались именно на направление со стороны свиноводческого комплекса в Набережных Челнах, где располагается «Камский бекон». В дальнейшем материалами исследования займётся региональный Росприроднадзор.