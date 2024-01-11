В огне пожара в Татарстане один мужчина погиб и еще один пострадал

Утром 10 января пожар произошел в Альметьевском районе в селе Тайсуганово, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

К моменту прибытия пожарных горел частный бревенчатый дом. В результате пожара пострадал 32-летний мужчина. Он сообщил, что в доме остался его брат. Зайти внутрь уже не представлялось возможным. Тело погибшего 33-летнего мужчины пожарные обнаружили во время разборки сгоревших конструкций.

В настоящее время дознаватели Госпожнадзора рассматривают две версии - неосторожное обращение с огнём при курении и электротехническую причину.