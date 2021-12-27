В ООН зарегистрировали Казань как центр устойчивости к бедствиям

Казань зарегистрирована в ООН как центр устойчивости к бедствиям в качестве участницы Сендайской рамочной программы, осуществляемой в рамках Международной стратегии ООН по уменьшению опасности бедствий. Столица Татарстана – единственный город России, получивший этот статус.

Об этой приятной новости на минувшем «деловом понедельнике» в мэрии Казани сообщил начальник городского управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов.

К центрам устойчивости относятся города, которые имеют политическое и техническое обязательство принимать меры по устранению рисков стихийных бедствий и опасностей из-за изменения климата. Город должен иметь стратегию и план по снижению риска природных и техногенных катастроф в соответствии с Сендайской рамочной программой по снижению риска бедствий на 2015 – 2030 годы.

Фердинант Тимурханов пояснил, что предложение организовать в Казани центр устойчивости к бедствиям было озвучено на международной научно-практической конференции «Пятилетие реализации Сендайской рамочной программы на национальном и местном уровне: итоги и перспективы», которая состоялась в столице Татарстана в апреле этого года.

На конференции участников рамочной программы проинформировали об итогах и перспективах реализации программ на национальном и местном уровне, а также выработали предложения по ее интенсификации в Российской Федерации.

Фердинант Тимурханов напомнил, что в 2017 году Казань в числе первых 7 российских городов получила сертификат участника программы по защищенности городов от возможных природных и техногенных катастроф, осуществляемой в рамках Международной стратегии ООН по уменьшению опасности бедствий.

- Сотрудники управления гражданской защиты прошли обучение по реализации Сендайской рамочной программы на местном уровне, – уточнил Тимурханов.

Одним из направлений деятельности Сендайской рамочной программы является привлечение научных, учебных и общественных организаций к изучению причин, условий и прогнозов вероятных рисков бедствий, чтобы обеспечить возможность управления ими.

Так, управлением гражданской защиты Казани организовано взаимодействие с ведущими институтами в области безопасности – ВНИИ ГОЧС и кафедрой промышленной и экологической безопасности КНИТУ-КАИ, которые оказывают научно-методическую поддержку в реализации Сендайской рамочной программы.

Кроме того, 12 мая этого года Казань в числе трех победителей среди городов с населением от 400 тыс. человек получила в Москве награду в качестве участника пилотного проекта «Мой город – без опасностей», основанного на международных подходах к самооценке устойчивости муниципальных образований в чрезвычайных ситуациях с учетом российских реалий. Всего в пилотном проекте было зарегистрировано 285 городов-участников.

- Казань стала первым в России городом, зарегистрированным в ООН как центр устойчивости к бедствиям. Это накладывает на столицу Татарстана еще больше обязательств и ответственности, – подчеркнул в свою очередь мэр Казани Ильсур Метшин. – Важно сохранить набранный темп, тенденции. Все это направлено на безопасность казанцев, и мы продолжим эту работу в следующем году.