В организации саммита БРИКС в Казани привлекли студотряды

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Республика
3 октября 2024  16:39
Автор:
Эндже Гарафиева

Саммит БРИКС в Казани собрал не только высокопоставленных гостей, но и энергичных представителей студенческих отрядов Татарстана. 35 лучших студентов, проявивших себя во время летних трудовых проектов, с 12 сентября включились в работу по обеспечению сервиса на мероприятии мирового уровня.

Участие в организации саммита – это уникальный опыт для студентов, отмечает директор республиканского центра студотрядов Василий Ислаев. Ребята задействованы в различных сферах: работают официантами, организуют кофе-брейки, помогают в проведении других мероприятий.

Стоит отметить, что студотряды Татарстана имеют богатый опыт работы на крупных мероприятиях. В 2013 году они принимали активное участие в организации летней Универсиады в Казани, обеспечивая питанием участников соревнований.

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