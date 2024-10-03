В организации саммита БРИКС в Казани привлекли студотряды

Саммит БРИКС в Казани собрал не только высокопоставленных гостей, но и энергичных представителей студенческих отрядов Татарстана. 35 лучших студентов, проявивших себя во время летних трудовых проектов, с 12 сентября включились в работу по обеспечению сервиса на мероприятии мирового уровня.

Участие в организации саммита – это уникальный опыт для студентов, отмечает директор республиканского центра студотрядов Василий Ислаев. Ребята задействованы в различных сферах: работают официантами, организуют кофе-брейки, помогают в проведении других мероприятий.

Стоит отметить, что студотряды Татарстана имеют богатый опыт работы на крупных мероприятиях. В 2013 году они принимали активное участие в организации летней Универсиады в Казани, обеспечивая питанием участников соревнований.