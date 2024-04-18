В парках и скверах Казани стартует субботник

20 апреля

С 9 до 11 часов пройдет субботник в саду Рыбака. Место встречи - у фонтана. Местным жителям и активистам «Движения первых» предстоит подготовить пространство к летнему сезону.

Навести порядок на территории озера Комсомольского можно будет с 10 до 12 часов. Точка сбора - центральная площадь. Пока жители будут очищать берег от мусора, дайверы из Русского географического общества соберут отходы на дне водоема. Желающие смогут подкрепиться бесплатным горячим чаем.

С 10 до 12 часов горожан будут ждать у центра семьи «Казан». Место встречи - вблизи фуд-траков. Участники приведут в порядок территорию после зимнего сезона и работы елочного городка.

В этот день смогут выйти на уборку и жители микрорайона «Салават Купере». В парке предстоит собрать мусор с дорожек и газонов. Субботник пройдет с 10 до 12 часов, горожан будут ждать у амфитеатра.

С 11 до 13 часов будет организована уборка Горкинско-Ометьевского леса. Точка сбора - спортивная база.

Также в 11 часов горожане смогут прийти на субботник у фонтана Ленинского сада.

К субботнику в парке Победы можно присоединиться с 12 до 14 часов. На этой площадке казанцы соберут мусор и листву.

Преобразить сквер на ул. Мира к теплому сезону, отмыв его от граффити и убрав мусор, а также покрасив урны, клумбы и площадки, смогут и жители Дербышек. Их будут ждать с 14 до 16 часов у сцены.

21 апреля

В воскресенье для казанцев организуют субботник в парке им. Урицкого. Начало в 11 часов на пирсе у озера.

В парке им. Горького акция начнется в 13.30. Участники уберут мусор и листву на территории пространства.

В 12 часов стартует субботник у мастерской бульвара «Ак Чәчәкләр». Здесь горожане смогут присоединиться к генеральной уборке.

27 апреля

На следующей неделе серию мероприятий продолжит субботник в парке «Светлая долина». Начало в 10 часов, место встречи - павильон.

Совместить субботник со сдачей шин можно будет на акции в парке у ЖК «Весна». Мероприятие пройдет с 13 до 16 часов, горожан будут ждать у хоккейной коробки.

В этот же день в 11 часов стартует уборка в парке «Комсомолец». Казанцам предстоит собрать мусор, отмыть граффити и убрать старые кормушки.

С 9 до 11 часов будет организован субботник в парке «Сосновая роща». Место сбора - центральная площадь.

28 апреля

В воскресенье выйти на уборку можно будет на территории Русско-Немецкой Швейцарии. К субботнику присоединятся защитники общественного пространства. Мероприятие пройдет с 10 до 12 часов.

Кроме того, в этот день казанцы смогут привести в порядок площадку для выгула собак в парке «Крылья Советов». Горожане будут убирать здесь мусор и листву. Начало в 11 часов, сообщили в Дирекции парков и скверов столицы РТ.

Напомним, в Казани в рамках двухмесячника по санитарной очистке 20 апреля состоится общегородской субботник. Основное внимание будет уделено очистке прибрежных зон водоемов и лесополос.