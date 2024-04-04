В парках, скверах и метро Казани появится 12 новых общественных туалетов

В Казани анонсировали строительство общественных туалетов. Помимо открытия отремонтированных 19 туалетов, запланированных на этот год, появится еще 12 новых.
Было рекомендовано использовать серую плитку и строить площадью не меньше 45 кв.м в едином дизайне. В туалетах будут разделения для женщин, мужчин, маломобильных граждан и персонала.
Так, новые туалеты расположатся:
- на участке пешеходной улицы Баумана;
- возле театра кукол «Экият» на улице Петербургской;
- на станции метро «Проспект Победы»;
- на площади перед Центральным стадионом;
- в парке «Лядской сад» на улице Горького;
- в сквере «Ленинский сад» на улице Пушкина;
- в сквере «Аксенова» на улице. Чехова;
- в сквере 100-летия образования строительной отрасли в РТ на улице Карбышева;
- на участке возле Дворца водных видов спорта и стадиона «Ак Барс Арена» на улице Чистопольской;
- в сквере «Парина» возле Деревни Универсиады;
- на улице Коротченко;
- на пересечении улицах Чистопольской и Декабристов, возле станции метро «Козья Слобода».