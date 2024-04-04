В парках, скверах и метро Казани появится 12 новых общественных туалетов

news_top_970_100
Город
4 апреля 2024  10:21
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани анонсировали строительство общественных туалетов. Помимо открытия отремонтированных 19 туалетов, запланированных на этот год, появится еще 12 новых.

Было рекомендовано использовать серую плитку и строить площадью не меньше 45 кв.м в едином дизайне. В туалетах будут разделения для женщин, мужчин, маломобильных граждан и персонала.

Так, новые туалеты расположатся:

  • на участке пешеходной улицы Баумана;
  • возле театра кукол «Экият» на улице Петербургской;
  • на станции метро «Проспект Победы»;
  • на площади перед Центральным стадионом;
  • в парке «Лядской сад» на улице Горького;
  • в сквере «Ленинский сад» на улице Пушкина;
  • в сквере «Аксенова» на улице. Чехова;
  • в сквере 100-летия образования строительной отрасли в РТ на улице Карбышева;
  • на участке возле Дворца водных видов спорта и стадиона «Ак Барс Арена» на улице Чистопольской;
  • в сквере «Парина» возле Деревни Универсиады;
  • на улице Коротченко;
  • на пересечении улицах Чистопольской и Декабристов, возле станции метро «Козья Слобода».
news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Серотонин - гормон радости
Рынок свободных тренеров тает со скоростью весеннего снега: кто возглавит «Ак Барс»?
Рынок свободных тренеров тает со скоростью весеннего снега: кто возглавит «Ак Барс»?
В парках, скверах и метро Казани появится 12 новых общественных туалетов
Легкий макияж и забота о себе творят настоящие чудеса
Михаил Моисеев отвез бойцам в зону СВО помощь от читателей «КВ»
Если у мамы только вид на жительство
Прабабушки Татарстана будут получать доплату к пенсии за находящихся на их иждивении правнуков
Пять татарстанцев удостоены наград по указу Владимира Путина