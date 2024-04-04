В парках, скверах и метро Казани появится 12 новых общественных туалетов

В Казани анонсировали строительство общественных туалетов. Помимо открытия отремонтированных 19 туалетов, запланированных на этот год, появится еще 12 новых.

Было рекомендовано использовать серую плитку и строить площадью не меньше 45 кв.м в едином дизайне. В туалетах будут разделения для женщин, мужчин, маломобильных граждан и персонала.

Так, новые туалеты расположатся: