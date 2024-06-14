В парке «Чёрное озеро» пройдёт цветочный фестиваль

Завтра, 15 июня, в Казани стартует цветочный фестиваль для всех любителей растений. Место проведения – парк «Черное озеро». Фестиваль будет проходить с 12:00 до 20:00 возле перголы и в амфитеатре.

На фестивале гостей ждет широкий ассортимент товаров для сада и дома: кашпо, горшки, грунты и удобрения, предметы декора, ароматы, украшения и даже косметика.

Особое внимание уделено экологической тематике. Гости смогут принять участие в цветочном свопе, сдать мелкие фракции на переработку, ознакомиться с экотоварами проекта «Экологично» и поучаствовать в скетч-встрече для любителей рисования. А для ярких фото будет организована специальная фотозона.

В 13:00 Ксения Занина проведет лекцию «10 неочевидных причин гибели растений», в 14:30 Руслан Арсланов расскажет о создании минерального грунта, а в 16:00 Дарина Садикова представит лекцию «Экзотические формы фитодизайна».