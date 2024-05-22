В парке Горького пройдёт серия бесплатного показа кино

В Казани стартует проект «Кинолето» — серия бесплатных показов лучших фильмов и мультфильмов. Мероприятия пройдут в парке Горького, сквере Аксенова и нескольких жилых комплексах города, сообщают организаторы из ГБУК «Татаркино».

В парке Горького показы будут начинаться в 20:00. Первый фильм, который покажут 21 июня, — «Афоня» (1975). Далее, 28 июня, зрители смогут увидеть «Курьера» (1986), 5 июля — «Одиноким предоставляется общежитие» (1984), 12 июля — «Самая обаятельная и привлекательная» (1985), 19 июля — «Берегись автомобиля» (1966), а 26 июля — «Кин-дза-дза!» (1986).

В сквере Аксенова с 15 мая проходит Республиканский фестиваль архивного кино. Здесь зрителей ждут как известные, так и малоизвестные фильмы, произведения о знаменитых жителях Татарстана и казанская кинохроника. Начало показов в 19:30. Дирекция парков и скверов Казани оказывает поддержку этому событию.

В жилых комплексах Казани также будут показывать отечественные и зарубежные фильмы и мультфильмы. Например, мультфильм «Пушистые спасатели: Новая команда» покажут в ЖК «Оазис» 8 июня, а 22 июня — драму «Дух Байкала». Все сеансы начинаются в 20:00.