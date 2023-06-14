В парке имени Горького в Казани пройдет второй музыкальный вечер «Октава»

В парке имени Горького в Казани 17 июня пройдет второй музыкальный вечер «Октава», на котором выступят инклюзивный оркестр «Антон тут рядом» и автор проекта «Директор всего» Андрей Ли. Об это

Перед концертом состоится открытая дискуссия, на которой обсудят работу коллектива с особенными музыкантами.

Концерт познакомит казанцев с творчеством инклюзивного оркестра, в котором играют музыканты с расстройствами аутистического спектра и нейротипичные участники. В коллаборации с коллективом на сцену выйдет Андрей Ли.

Вход на концерт свободный.