В парке «Урам» знакомили желающих с карьерными возможностями в Росгвардии

В рамках празднования Дня молодёжи казанский экстрим-парк «Урам» превратился в площадку для профессионального ориентирования. Представители Росгвардии организовали специальную зону, где подробно рассказали о перспективах службы в ведомстве.

Гости мероприятия получили исчерпывающую информацию о требованиях к соискателям, социальных льготах и возможностях карьерного развития. Особый акцент был сделан на образовательных программах – сотрудники ведомства проинформировали о возможности обучения в профильных вузах с последующим получением офицерских званий.

Для большего погружения в профессию организаторы подготовили интерактивную программу. Посетители могли примерить элементы спецэкипировки, ознакомиться с тематическими видеоматериалами и изучить информационные брошюры.

Особый интерес у публики вызвала демонстрация современного оборудования. На специально организованной выставке был представлен беспилотный летательный аппарат, используемый ведомством в оперативной работе. Специалисты подробно рассказали о применении дронов в поисковых операциях, охране правопорядка и антитеррористической деятельности.

«Подобные акции помогают молодым людям сделать осознанный выбор профессии и узнать о возможностях службы в силовых структурах из первых уст», – отметили организаторы мероприятия.

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