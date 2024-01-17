В парламенте Татарстана каждый законопроект до его принятия рассматривают эксперты-практики

Вначале Фарид Хайруллович поздравил собравшихся представителей СМИ с Днем российской печати. Он заявил, что журналисты очень помогают депутатам в их законотворческой деятельности. Парламент - место публичное, в информационном вакууме депутаты работать не могут, и все инициативы должны быть правильно доведены до населения. «Мы с вами во многом едины, и цель у нас одна», - сказал спикер татарстанского парламента.

Характеризуя прошедший год в целом, Мухаметшин назвал его непростым. И в этом ставшим привычным определении нет ничего нового. Впрочем, привычным стало и поступательное социально-экономическое развитие Татарстана.

Несмотря на все санкции недружественных стран и прочие экономические трудности, в республике в прошлом году снова наблюдался рост ключевых показателей. Мухаметшин озвучил некоторые из них. Так, объем валового регионального продукта (ВРП), по предварительной оценке, составит около 4 трлн рублей, объем отгруженной продукции - 4,5 трлн рублей, объем строительных работ - 700 млрд рублей (рост последнего показателя по сравнению с 2022 годом - 114%). Такое впечатление, что кризис обходит стороной нашу республику. Правда, глава Госсовета РТ добавил: «Кто думает, что это нам легко далось, тот ошибается». По его мнению, основная задача на сегодня для татарстанских производителей - не произвести больше продукции (этот этап уже пройден), а реализовать ее.

Если говорить об общей нагрузке на татарстанских депутатов за весь прошедший год, то надо привести следующие цифры: они собирались на заседания раз в месяц (то есть таких заседаний было 12), приняли 138 республиканских законов, которые уже вступили в силу, также приняли 400 постановлений и рассмотрели больше 60 проектов федеральных законов. Но это еще не все. Основная работа проходила в рамках заседаний комитетов Госсовета. Там выверяли каждую букву будущих законов. Особую гордость вызвало у Мухаметшина создание экспертных советов при всех восьми комитетах. Такого нет пока ни в одном региональном парламенте. «Сегодня ни одно заседание парламента, президиума или профильного комитета не проходит без рассмотрения экспертами контрольных вопросов», - заявил спикер. Причем в качестве экспертов выступают те, кто потом должен реализовывать принятый законодательный акт. Таким образом, еще на стадии обсуждения практики имеют возможность внести свои коррективы. Как сказал Мухаметшин, закон мало принять, надо, чтобы он еще и исполнялся.

Среди принятых законов глава парламента отметил 20 приоритетных. Они касаются мер установления преимущественного права на обеспечение жильем детей-сирот, социальной поддержки членов семей участников СВО, уточнения перечня лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси, установления налоговых льгот в отношении транспортных средств, оснащенных только электродвигателями, государственной поддержки бизнес-парков, центров компетенций в сфере сельхозкооперации и фермеров.

Ключевым стало и принятие бюджета республики на следующий год. По словам Фарида Хайрулловича, он отличается тем, что сверстан без расчета на федеральные дотации.

В плане законопроектной работы в Госсовете РТ на этот год значится 23 республиканских законопроекта.

Важным направлением в работе парламента остается работа с обращениями граждан - в прошлом году их в Госсовет РТ поступило порядка 3600. «Наша основная задача - чтобы ни одно обращение не оставалось без ответа», - подчеркнул глава парламента.

Учитывая, что срок полномочий нынешних депутатов подходит в текущем году к концу, журналисты не могли не поинтересоваться у Мухаметшина, собирается ли он выдвигаться на новый срок. Тот дипломатично уклонился от прямого ответа, сообщив только, что решение пока не принял. Также он предпочел не называть имен возможных преемников. Однако старожил татарстанской политики заметил: «Я человек ответственный, а ситуация сейчас непростая». Так что шансы на очередное выдвижение есть.