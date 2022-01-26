 В Пекин на зимнюю Олимпиаду поедут 8 спортсменов из Татарстана
news_header_top_970_100

В Пекин на зимнюю Олимпиаду поедут 8 спортсменов из Татарстана

Игры будут проходить с 4 по 20 февраля.

Республика
26 января 2022  10:12
Автор:
Ольга Ильина

Олимпийский комитет России объявил окончательный состав сборной РФ на зимнюю Олимпиаду в Пекине, Китай. В сборную вошли 8 татарстанских спортсменов. Об этом сообщили в мэрии Казани.

Представлять республику на играх будут:

– Данил Садреев, прыжки на лыжах с трамплина;

– Христина Мацокина, лыжные гонки;

– Милена Быкова, Владислав Хадарин и Виктор Вайлд, состязания по сноуборду;

– Евгения Тарасова, фигурное катание;

– Тимур Билялов и Дмитрий Воронков, хоккей.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Новости
Глава Минцифры РТ предложил создать в Казани пилотную зону с криптовалютой
Минздрав России создал памятку для пациентов с бессимптомным COVID-19
В Казани участок по улице Фучика закрыли для транспорта
В Татарстане мужчина, не желавший съезжать со съемной квартиры, зарубил топором арендодателя
В Татарстане 100% школ обеспечены высокоскоростным интернетом
Татарстанцы могут принять участие в конкурсе афиш фестиваля «Театральное Приволжье»
Стамбульский аэропорт возобновил работу, но рейс из Казани снова перенесен
В Пекин на зимнюю Олимпиаду поедут 8 спортсменов из Татарстана