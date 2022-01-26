В Пекин на зимнюю Олимпиаду поедут 8 спортсменов из Татарстана

Олимпийский комитет России объявил окончательный состав сборной РФ на зимнюю Олимпиаду в Пекине, Китай. В сборную вошли 8 татарстанских спортсменов. Об этом сообщили в мэрии Казани.
Представлять республику на играх будут:
– Данил Садреев, прыжки на лыжах с трамплина;
– Христина Мацокина, лыжные гонки;
– Милена Быкова, Владислав Хадарин и Виктор Вайлд, состязания по сноуборду;
– Евгения Тарасова, фигурное катание;
– Тимур Билялов и Дмитрий Воронков, хоккей.
Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.