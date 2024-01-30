В период с Нового года с казанских улиц вывезли почти 950 тысяч тонн снега

С докладами на эту тему выступили заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев и все главы районов. Куляжев напомнил, что в Казани только с 17 января по 29 января выпало 57 мм осадков, что составляет 122% от месячной нормы. В общем, полная аномалия. Но дорожные службы с ней справляются. Менее чем за две недели с улиц города вывезли 430 тысяч тонн снега. Если брать период с Нового года, то вывезли почти 950 тысяч тонн. Это превышает объемы, убранные за всю прошлую зиму, - около 650 тысяч тонн. И стоит учесть, что вывезли только часть снега. Где-то снежные горы будут ждать весеннего тепла.

Для устранения последствий бурана в среднем за сутки было задействовано свыше 1100 единиц техники, из них более 600 привлекли дополнительно, отрапортовал замглавы исполкома.

Мэр Казани Ильсур Метшин попросил подчиненных не расслабляться. Ведь еще предстоит вывезти миллион тонн. Причем в сжатые сроки.

Люди с 17 января работали на износ, отметил глава города. Однако спецтехника немного подвела.

«Наши «барсики», которые мы активно закупали, оказались в буквальном смысле котятами перед этой снежной стихией. Понятно, что мы не только при помощи мини-погрузчиков боремся, но проблема с привлечением техники для уборки снега заключается в том, что не только на Казань свалилась снежная стихия, но и на республику, и на Поволжье. Техники на весь Татарстан не хватало. Даже трассы М-7 и М-12 несколько дней были закрыты», - отметил градоначальник.

«Мы всю прошлую неделю провели в объездах по районам, определили приоритетность уборки социальных объектов, дорог с маршрутами общественного транспорта, подъездных путей к контейнерным площадкам во дворах. Разумеется, были большие затруднения, многие бросали машины на дорогах, что мы уже не раз подчеркивали.

Порядка полутысячи машин транспортировали на эвакуаторе на штрафстоянки. Но еще тысячи остаются, поскольку возможности ГИБДД тоже ограниченны», - в очередной раз отчитал мэр нерадивых автомобилистов.

В конце своего доклада Куляжев сообщил, что дорожные службы продолжат работать в усиленном режиме. И пожелал им сил и стойкости.

Зато ситуация со снабжением магазинов начала стабилизироваться. Хотя еще недавно она перешагнула критическую отметку в 60%. На сегодня, как сообщил заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров, районные подрядчики отработали 176 заявок по расчистке территорий магазинов. Хотя их в городе более 800. И в результате загрузка полок в крупных торговых сетях превысила 95%, а в остальных мелких магазинах составляет не менее 80%.

