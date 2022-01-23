 На следующей неделе в Татарстане температура может опуститься до -23 градусов
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На следующей неделе в Татарстане температура может опуститься до -23 градусов

В первую половину недели днем будет около -15 градусов мороза.

Республика
23 января 2022  16:16
Автор:
Николай Лукоянов

Татарстане в первую половину недели ожидается стабильная погода без сильного снегопада и метелей, сообщает Гидрометцентр РТ.

В ночь на понедельник, 24 января, минимальная температура может дойти до -19 градусов, днем же ожидается потепление до -12. Местами выпадет небольшой снег, на дорогах образуется гололедица.

Дневная температура 25 января дойдет до отметки в -15 градусов, это может быть самым холодным днем в первой половине недели. Будет дуть слабый юго-восточный ветер, осадков не ожидается.

В среду, 26 января, дневная температура сильно не изменится, но в ночь на среду возможно похолодание до -23 градусов. Осадки маловероятны, на дорогах по-прежнему будет гололедица.

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На следующей неделе в Татарстане температура может опуститься до -23 градусов
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