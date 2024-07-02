В пешеходном переходе в центре Казани провели масштабный ремонт

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Город
2 июля 2024  18:31
Автор:
Эндже Гарафиева

В пешеходном переходе станции метро «Площадь Тукая» в Казани, популярном как у туристов, так и у горожан, провели масштабный ремонт. Работы, которые проводились со стороны торгового центра «Кольцо», включали в себя зачистку и промывку стен и потолка, оштукатуривание, шпаклевание и покраску стен и потолка, а также реконструкцию освещения и установку 34 новых светодиодных светильников.

 Фото: «Метроэлектротранс» 

Специалисты службы Энергохозяйства, рассказывает МУП «Метроэлектротранс», довели освещенность перехода до нормативов, что сделало его более безопасным и комфортным для пассажиров.

Предприятие продолжает работы по улучшению внешнего вида станций Казанского метрополитена, делая их более привлекательными для пассажиров.

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