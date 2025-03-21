В Пестречинском районе РТ появится новый промышленный парк

В Пестречинском районе Татарстана, недалеко от жилого комплекса Царево Village, планируется возведение нового промышленного парка. Об этом заявил глава района Раис Сулейманов.

Как отметила Талия Минуллина, руководитель Агентства инвестиционного развития, ежедневно около 20 тысяч жителей района вынуждены ездить на работу в другие регионы. Создание промышленного парка позволит решить эту проблему, предоставив местным жителям возможность трудоустройства вблизи своих домов.

Под строительство парка уже выделен земельный участок площадью 10 гектаров. На данный момент в Пестречинском районе функционируют четыре частных промышленных парка, и новый проект станет важным дополнением к существующей инфраструктуре.

Объем инвестиций в проект пока не раскрывается, однако ожидается, что создание парка положительно скажется на экономике района, обеспечив дополнительные рабочие места и стимулируя развитие местного бизнеса.

По словам главы района, новый промышленный парк получит название «М7-Шали». Этот проект станет еще одним шагом к улучшению качества жизни жителей Пестречинского района.