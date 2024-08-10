В Пестречинском районе Татарстана опрокинулся грузовик в результате ДТП

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Республика
10 августа 2024  18:35

В соцсетях появляются фотографии аварии, которая произошла днем 10 августа между селами Новое и Старое Шигалеево. Столкнулись легковой автомобиль Fiat и КАМАЗ, груженный песком. Последний, в результате ДТП, опрокинулся, рассыпав груз на проезжую часть.

На место аварии прибыли экстренные службы и ГИБДД. В настоящий момент выясняются обстоятельства ДТП.

Как можно судить по кадрам, легковой автомобиль получил сильные повреждения. По предварительным данным, водитель мог оказаться зажатым в покореженном кузове автомобиля. Сведений о его состоянии на текущий момент нет.

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