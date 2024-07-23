В Пестречинском районе Татарстана остро стоит вопрос нехватки социальных объектов

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Республика
23 июля 2024  18:10
Автор:
Эндже Гарафиева

На встрече с жителями Пестречинского района Татарстана уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская заявила о нехватке социальных объектов в ряде поселков.

Например, в поселке Царево необходимо строить молодежный центр и центр психолого-педагогической помощи, отметила Сабурская.

Однако район продолжает активно развиваться, подчеркнула она, и в нем строятся новые спортивные объекты и учреждения здравоохранения. В частности, в этом году в Царево открываются два новых детских сада, а в Куюках завершается строительство пристройки к школе.

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В Пестречинском районе Татарстана остро стоит вопрос нехватки социальных объектов
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