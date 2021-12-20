 Роскартография записала альбом звуковых колебаний разных регионов ПФО
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Роскартография записала альбом звуковых колебаний разных регионов ПФО

В аудиовизуальном сборнике объединили красоту музыки и ландшафтов родной земли.

Республика
20 декабря 2021  17:47
Автор:
Николай Лукоянов

В Приволжском федеральном округе создали аудивизуальный альбом «Музыка Приволжья» из 14 треков, сделанный на основе звуковых колебаний разных объектов в регионе, сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

Каждый такой объект расположен на разных высотах, что позволило сделать композиции уникальными. Проектом занимались сотрудники Роскартографии. 

С 20 декабря на региональных телеканалах появятся фрагменты композиций, которые передают аудиовизуальный облик того или иного региона. А уже 27 декабря всю красоту музыки и ландшафтов родной земли можно будет увидеть на сайте аппарата полномочного представителя в ПФО.

 

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