 В платежки казанцев могут включить расходы на вывоз и утилизацию снега с придомовых территорий
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В платежки казанцев могут включить расходы на вывоз и утилизацию снега с придомовых территорий

В среднем за три зимних месяца он составит 201 рубль.

Город
21 ноября 2022  11:17
Автор:
Дамира Хайрулина

В платежки за ЖКУ могут включить расходы УК за вывоз, погрузку и утилизацию снега с придомовых территорий. На данный момент эти затраты не заложены ни в один тариф, сообщил сегодня на «деловом понедельнике» глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов.

«С целью включения начисления платы за данную услуги [вывоз, погрузку и утилизацию снега] с включением тарифов в счет фактуру УК [Кировского и Московского районов] проводят общее собрание собственников в заочном и очном формате», - сказал он.

По данным Миронова, вывоз снега с придомовой территории одного из домов в районе оценивается в 201 рубль с квартиры за три зимних месяца.

«В многоквартирных домах, где вывоз снега не осуществлялся, его складировали на придомовой территории, что стало причиной сокращения числа парковочных мест, затрудняя прохода к детским площадкам и повреждения малых архитектурных форм. Поэтому мы эту работу с жителями продолжим», - отметил Миронов.

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