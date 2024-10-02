В полиции рассказали о подробностях драки между мигрантами в Нижнекамске

Полиция Нижнекамска расследует обстоятельства конфликта с участием иностранцев, произошедшего накануне возле дома по улице Рифката Гайнуллина. Об этом пишет пресс-служба МВД по РТ.

Как стало известно, в полицию поступил сигнал о драке с участием нескольких человек. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что трое местных жителей решили таким образом выяснить отношения с группой иностранцев.

По предварительным данным, причиной конфликта послужил инцидент, произошедший ранее в одном из городских кафе. В результате потасовки иностранные граждане получили травмы различной степени тяжести и обратились за медицинской помощью.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности всех участников драки и выясняют обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее мы писали, что глава Следственного комитета России поручил представить доклад о ходе расследования драки между мигрантами в Нижнекамске.