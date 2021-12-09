Суд прекратил дело по ложному вызову против челнинца, в квартире которого искали труп полицейского

В полицию Набережных Челнов сообщили о трупе сотрудника в квартире. После проверки информация не подтвердилась, и на владельца квартиры завели уголовное дело за ложный вызов. Об этом сообщают «Челнинские известия».

В суд вызвали обвиняемого и полицейских, которые расследовали это дело. В результате челнинец заявил, что никаких звонков не делал, а полицейские и вовсе не явились на заседание.

Так как никаких доказательств виновности челнинца, к примеру, зависи звонка, предоставлено не было, судья закрыл это дело, сославшись на презумпцию невиновности: «Лицо не может быть виновно, пока не доказано обратное».