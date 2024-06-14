В поселке Борисоглебское Казани началось строительство современного медицинского центра

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Город
14 июня 2024  10:04
Автор:
Эндже Гарафиева

 

 Фото: © Горздрав Казани

В поселке Борисоглебское в Казани началось строительство нового центра врача общей практики и педиатра. Новый медицинский центр позволит улучшить доступность качественной медицинской помощи для жителей поселка и окрестностей.

Современное медицинское учреждение будет предназначено для обслуживания взрослого и детского населения поселка Борисоглебское и прилегающих территорий.

Открытие центра планируется в конце этого года. Его строительство стало возможным благодаря национальному проекту «Здравоохранение».

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В поселке Борисоглебское Казани началось строительство современного медицинского центра