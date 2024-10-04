В поселке «Царево Village» под Казанью зарегистрировали корь

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Республика
4 октября 2024  10:02

В поселке «Царево Village» зарегистрирован случай кори. Заболевшего госпитализировали, а Роспотребнадзор проводит экстренную вакцинацию контактировавших с ним лиц.

Как сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ, в очаге инфекции уже проведен комплекс противоэпидемических мероприятий. В приоритетном порядке, в течение первых 72 часов, прививки от кори получили 83,3% контактировавших с заболевшим жильцов поселка.

Напомним, что корь – опасное инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем и может привести к серьезным осложнениям.

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