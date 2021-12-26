В поселке Круглое Поле под Челнами пожар уничтожил более 100 кв. метров надворных построек

В поселке Круглое Поле под Набережными Челнами пожар уничтожил более 100 кв. метров надворных построек. Сообщение о горении бани и сарая на участке по улице Школьной поступило пожарным около 21:00 в субботу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Тушить пожар выехали сотрудники Набережночелнинского пожарно-спасательного гарнизона, часть которых находилась в 8 километрах от ЧП, а также службы электросетей и ОВД. На место выехала и машина скорой. На месте было установлено, что площадь пожара составила около 100 кв. метров. На месте пожару был присвоен первый ранг сложности. Сильный ветер мог поспособствовать распространению пламени на соседние постройки. К тушению пожара было привлечено четыре ствола.

Помогать тушить пожар службам бросились и местные жители.

В 22:30 пожар был ликвидирован, баня и сарай сгорели дотла, остальные постройки сильно не пострадали, их удалось спасти. Погибших и пострадавших нет. По предварительной версии, причиной пожара могли стать нарушения правил монтажа электрооборудования.