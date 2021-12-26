 В поселке Круглое Поле под Челнами пожар уничтожил более 100 кв. метров надворных построек
news_header_top_970_100

В поселке Круглое Поле под Челнами пожар уничтожил более 100 кв. метров надворных построек

Помогать тушить пожар службам бросились и местные жители.

Республика
26 декабря 2021  12:47
Автор:
Николай Лукоянов

В поселке Круглое Поле под Набережными Челнами пожар уничтожил более 100 кв. метров надворных построек. Сообщение о горении бани и сарая на участке по улице Школьной поступило пожарным около 21:00 в субботу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Тушить пожар выехали сотрудники Набережночелнинского пожарно-спасательного гарнизона, часть которых находилась в 8 километрах от ЧП, а также службы электросетей и ОВД. На место выехала и машина скорой. На месте было установлено, что площадь пожара составила около 100 кв. метров. На месте пожару был присвоен первый ранг сложности. Сильный ветер мог поспособствовать распространению пламени на соседние постройки. К тушению пожара было привлечено четыре ствола.

Помогать тушить пожар службам бросились и местные жители.

В 22:30 пожар был ликвидирован, баня и сарай сгорели дотла, остальные постройки сильно не пострадали, их удалось спасти. Погибших и пострадавших нет. По предварительной версии, причиной пожара могли стать нарушения правил монтажа электрооборудования.

 

 

 

Новости
Фигуристка из Казани Камила Валиева установила мировой рекорд и выиграла чемпионат России
Увеличение маткапитала и ограничение выдачи микрозаймов: законы, вступающие в силу с января 2022 года
«Санта Барбара» по-казански: Бриллиант для любимой
В Казани шквалистым ветром снесло светофор
В Набережных Челнах изменится маршрут 13-го автобуса
В поселке Круглое Поле под Челнами пожар уничтожил более 100 кв. метров надворных построек
В Казани после отравления пяти человек угарным газом возбудили уголовное дело
Сотрудники МЧС в Татарстане спасли замерзающих в автомобиле на дороге парня и девушку