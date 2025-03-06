В поселке Октябрьский началось строительство нового детского сада на 260 мест

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Республика
6 марта 2025  10:02

В поселке Октябрьский Зеленодольского муниципального района Татарстана стартовало строительство нового детского сада. Госконтракт на выполнение работ уже заключен с генподрядной организацией, сообщает пресс-служба Минстроя РТ.

Согласно проекту, детский сад будет представлять собой двухэтажное здание общей площадью 3 тысячи квадратных метров, рассчитанное на 260 мест. В учреждении предусмотрены все необходимые помещения для комфортного пребывания детей:  
- физкультурный и музыкальный залы;  
- групповые комнаты;  
- медицинский кабинет и процедурная;  
- пищеблок;  
- прачечная.  

Строительство нового дошкольного образовательного учреждения ведется в рамках федеральной программы «Поддержка семьи», которая является частью национального проекта «Семья».  

Национальный проект «Семья» направлен на укрепление института семьи, поддержку молодых и многодетных семей, а также продвижение семейных ценностей. Основная цель проекта – увеличение числа семей с детьми, в том числе многодетных, за счет развития комплексной системы поддержки.  

Новый детский сад в поселке Октябрьский станет важным шагом в улучшении инфраструктуры района и создании комфортных условий для семей с детьми.  

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