В поселке Залесный спасли человека, который спустился в канализацию

news_top_970_100
Город
13 июля 2025  18:40
Автор:
Елизавета Черкина

В поселке Залесный Кировского района Казани мужчина потерял сознание, спустившись в канализационный колодец, информирует Главное управление МЧС России по РТ. Это произошло в частном секторе. Мужчина спустился в шахту глубиной порядка двух метров. Затем он потерял сознание и упал. Вероятной причиной сознания называют отравление смесью канализационных газов. 

Очевидцы позвонили в экстренные службы. На место происшествия прибыли пожарные. Они вытащили пострадавшего из колодца и передали медикам. Мужчина госпитализирован. 
 

news_right_column_240_400
Новости
В поселке Залесный спасли человека, который спустился в канализацию
4,8 миллиона россиян самостоятельно формируют будущую пенсию
4,8 миллиона россиян самостоятельно формируют будущую пенсию
В Казани по улицам Воровского и Миля временно ограничат движение транспорта
В Казани мужчина скончался после ножевого ранения
ЦСКА одержали победу на Суперкубке России в Казани
ЦСКА одержали победу на Суперкубке России в Казани
В Казани состоится вечер фламенко
Гороскоп на неделю с 14 по 20 июля 2025 года
В Татарстане жара отступает