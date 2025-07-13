В поселке Залесный спасли человека, который спустился в канализацию

В поселке Залесный Кировского района Казани мужчина потерял сознание, спустившись в канализационный колодец, информирует Главное управление МЧС России по РТ. Это произошло в частном секторе. Мужчина спустился в шахту глубиной порядка двух метров. Затем он потерял сознание и упал. Вероятной причиной сознания называют отравление смесью канализационных газов.

Очевидцы позвонили в экстренные службы. На место происшествия прибыли пожарные. Они вытащили пострадавшего из колодца и передали медикам. Мужчина госпитализирован.

