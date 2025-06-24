В пожаре на автопредприятии Казани сгорели пять автобусов

В ночь на 24 июня в Казани произошло серьезное возгорание на территории муниципального автотранспортного предприятия №2. По данным ГУ МЧС по Татарстану, пожар охватил стоянку, где находилось 60 автобусов. Благодаря оперативным действиям сотрудников предприятия 55 единиц транспорта удалось своевременно эвакуировать.

Огнеборцы ликвидировали возгорание площадью 60 квадратных метров за 30 минут. Однако пять автобусов получили критические повреждения и, судя по фотоотчету спасателей, восстановлению не подлежат. Предварительной причиной инцидента называют техническую неисправность транспортных средств.

Несмотря на происшествие, утренние рейсы в городе выполнили по расписанию за счет резервного парка. ПАТП-2, обслуживающее 80% городских маршрутов, остается ключевым перевозчиком столицы Татарстана с парком в 494 единицы техники.

Специалисты продолжают устанавливать точные причины возгорания.