 Уровень газификации в Татарстане превысил 99%
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Уровень газификации в Татарстане превысил 99%

Также в республике ведется работа по поручению Владимира Путина об обеспечении бесплатной газификации более 18 тыс. домов.

Республика
7 декабря 2021  22:11
Автор:
Эдуард Салихов

На сегодняшний день уровень газификации в Татарстане достигает 99,6%. Об этом сообщил гендиректор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов на брифинге в Доме Правительства РТ. 

Усманов заявил, что региональная программа, рассчитанная до 2023 года, позволит довести уровень газификации до 99,8%.

Кроме этого в республике ведется работа по поручению Президента РФ Владимира Путина об обеспечении бесплатной газификации более 18 тыс. домов в 903 населенных пунктах.

До конца этого года планируется подключение 687 домовладений, поступило более 6,5 тыс. заявок на догазификацию. Заявку на подключение к газу можно подать на портале Госуслуг РФ. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что на программу социальной газификации направят 4 млрд рублей.

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