 В преддверии Дня Героев Отечества выпустили 10 марок с участниками СВО
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В преддверии Дня Героев Отечества выпустили 10 марок с участниками СВО

Одна из марок посвящена Герою России Дамиру Исламову.

Республика
8 декабря 2022  18:05
Автор:
Карина Кострулева

В преддверии Дня Героев Отечества по инициативе «Единой России» выпустили серию из 10 марок, посвященных Героям России — участникам СВО. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Александр Хинштейн.

Одна из марок посвящена Герою России из Татарстана Дамиру Исламову.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в ноябре этого года стартовал фестиваль «За тебя, Россия! Мы твоя семья!». Был проведен конкурс лучших практик среди НКО, которые реализуют волонтерские и добровольческие проекты во всех регионах РФ.

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