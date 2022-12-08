В преддверии Дня Героев Отечества выпустили 10 марок с участниками СВО

В преддверии Дня Героев Отечества по инициативе «Единой России» выпустили серию из 10 марок, посвященных Героям России — участникам СВО. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Александр Хинштейн.

Одна из марок посвящена Герою России из Татарстана Дамиру Исламову.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в ноябре этого года стартовал фестиваль «За тебя, Россия! Мы твоя семья!». Был проведен конкурс лучших практик среди НКО, которые реализуют волонтерские и добровольческие проекты во всех регионах РФ.