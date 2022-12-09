В приемной Президента России пройдет «прямая линия» по вопросам осеннее-зимних заболеваний

Сегодня, 9 декабря, с 10:00 до 12:00 в приемной Президента России в Татарстане пройдет «прямая линия», посвященная профилактике осенне-зимних заболеваний. Мероприятие проведут в режиме телефонной связи с гражданами.

На вопросы ответит представитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ – специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Анна Краснова.

Телефон прямой линии, по которому можно задать вопрос: 8 (843) 221-80-35.