 В приемной Президента России пройдет «прямая линия» по вопросам осеннее-зимних заболеваний
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В приемной Президента России пройдет «прямая линия» по вопросам осеннее-зимних заболеваний

Татарстанцы смогут задать интересующие их вопросы о сезонных болезнях.

Республика
9 декабря 2022  12:31
Автор:
Ольга Ильина

Сегодня, 9 декабря, с 10:00 до 12:00 в приемной Президента России в Татарстане пройдет «прямая линия», посвященная профилактике осенне-зимних заболеваний. Мероприятие проведут в режиме телефонной связи с гражданами.

На вопросы ответит представитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ – специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Анна Краснова.

Телефон прямой линии, по которому можно задать вопрос: 8 (843) 221-80-35.

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