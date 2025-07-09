В Приволжском районе Казани временно отключат воду

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Город
9 июля 2025  09:14
Автор:
Елизавета Черкина

10 и 11 июля жители некоторых домов в Приволжском районе останутся без водоснабжения. Отключение связано с подключением нового участка водопровода на улице Братьев Касимовых к центральным сетям.  Об этом в Телеграм-канале сообщил Казанский Водоканал.

Когда не будет воды? 

С 9.00 10 июля до 9.00 11 июля 2025 года.  

Какие дома затронуты?  

- ул. Братьев Касимовых – дома № 35, 37, 38, 40, 40а, 40Б, 41, 41 корп.1, 41Б, 42, 42а, 44, 45, 45 корп.2, 46, 46а, 47, 47/1, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 60.  
- ул. Рихарда Зорге** – дома № 35, 37, 37а, 41.  

Всего отключение коснётся 15 многоквартирных домов.  

Как получить воду?  
Для подвоза воды будут работать автоцистерны. Заявки принимают по телефону: +7 (843) 231-62-60.  

Казанский Водоканал приносит извинения за неудобства и постарается завершить работы раньше срока.  
 

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