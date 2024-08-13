В Приволжском районе ограничат движение из-за работ на газопроводе

В связи с работами по закольцовке газопровода в Приволжском районе Казани будет временно ограничено движение транспорта. Об этом сообщили в комитете внешнего благоустройства города.

Ограничения будут действовать поэтапно.

Так, с 21 августа по 8 сентября будет перекрыта ул. Двинская в районе дома №19 на Оренбургском тракте.

С 22 августа по 8 сентября ограничат проезд по ул. Горная в районе дома №9, а также по ул. Двинская в районе домов №2а и №11а.

С 9 сентября по 21 октября перекрытия коснутся ул. Двинская в районе съезда на Танковое кольцо, ул. 2-я Туринская в районе съезда на Танковое кольцо, ул. 2-я Туринская до поворота на ул. Танковую (частичное перекрытие), ул. 2-я Туринская в районе зданий №12а (блок К), №72 и №64 (корп. 2) по ул. Карбышева.

Время ограничения движения – с 8:00 до 17:00.