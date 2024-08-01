В промежуточном рейтинге нацпроекта «Производительность труда» РТ заняла 1 место

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Республика
1 августа 2024  14:09
Автор:
Владислав Косолапкин

Топ российских регионов составили в Минэкономразвития России. Итоговый рейтинг будет составлен к концу года.

На место в рейтинге повлияли ряд важных факторов, включая тиражируемость лучших практик в сфере производительности труда, охват образовательных программ, использование льготного кредитования и многое другое.

Промежуточный рейтинг возглавил Татарстан. Второе место разделили сразу пять российских субъектов: Белгородская, Курская, Ростовская, Самарская области и Краснодарский край.

Национальный проект «Производительность труда» инициировал Президент РФ Владимир Путин.

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