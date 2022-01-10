 В прошлом году благодаря пожарным извещателям удалось спасти 600 татарстанцев
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В прошлом году благодаря пожарным извещателям удалось спасти 600 татарстанцев

Из них 245 человек оказались дети.

Республика
10 января 2022  16:33
Автор:
Николай Лукоянов

В 2021 году благодаря пожарным извещателям, установленным в домах, удалось спасти около 600 татарстанцев, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Их них 245 человек – дети. По данным МЧС, самыми частыми причинами пожара стали неосторожное обращение с огнем, использование кустарных обогревателей и неисправность электронагревательных приборов.

С 1 марта 2021 года все строящееся жилье оснащается такими извещателями, а с 2018 года в России работает программа, по которой отдельным группам населения бесплатно устанавливают пожарные извещатели. За четыре года в России было установлено более 500 тыс. извещателей.

В МЧС напоминают, что красный сигнал на извещателе сигнализирует о том, что устройство работает исправно.

 

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