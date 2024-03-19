В прошлом году казанское метро перевезло рекордные 77 млн пассажиров

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Город
19 марта 2024  07:44
Автор:
Эндже Гарафиева

В 2023 году казанское метро перевезло на 14% больше пассажиров — больше 77 млн.

В 2024 году у «Метроэлектротранса» планы ещё грандиознее – план по перевозке должен достичь 80 миллионов человек. С начала этот года уже пассажиропоток увеличился на 21% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

С февраля был запущен дополнительный одиннадцатый поезд, который помог разгрузить платформы в час-пик. Его работу снова хотят продлить еще на месяц.

Руководство организации планирует до конца года обновить внешний облик поездов – покрасить их по новым эскизам. Старые колёса, которые работали больше 18 лет, заменят на новые.

Казанское метро — это 18 км пути, где расположены 11 станций.

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