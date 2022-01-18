 В Татарстане коронавирусом стали заболевать дети всех возрастов
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В Татарстане коронавирусом стали заболевать дети всех возрастов

За 11 месяцев 2021 года было госпитализировано почти 2 тысячи детей с COVID-19.

Республика
18 января 2022  11:24
Автор:
Николай Лукоянов

Если в 2020 году коронавирусом заболевали преимущественно подростки, то за 11 месяцев 2021 года инфекцией стали заражаться все возрастные группы детей. Об этом сообщил ТАСС министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

«Если в 2020 году тяжело переносили НКВИ (новая коронавирусная инфекция – прим. ТАСС) только подростки, в 2021 году НКВИ средней тяжести и тяжелое фиксируется во всех возрастных категориях», – рассказал он.

По его словам, все зараженные дети были госпитализированы в ДРКБ, а самому маленькому пациенту было всего две недели.

Ранее сообщалось, что Глава Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина предположила, что омикрон-штамм завезен в Татарстан, но лабораторно его пока не обнаружили. 

 

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