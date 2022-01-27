 В прошлом году число обращений казанцев к психологам увеличились на 107%
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В прошлом году число обращений казанцев к психологам увеличились на 107%

Эксперты объясняют это резким скачком разнообразия дистанционных онлайн-консультаций, особенно в период пандемии.

Город
27 января 2022  10:46
Автор:
Николай Лукоянов

В 2021 году казанцы начали чаще обращаться к психологам на 107%. Такие данные были получены от сервиса №1 для мастеров и их клиентов Авито.Услуг.

Эксперты уверены, что такой высокий спрос связан с популярностью дистанционных онлайн-консультаций, которые естественным образом пришли и в сферу психолологических услуг. В Казани предложений от квалифицированных специалистов за 2021 год стало больше на 46%.

Наибольшим спросом на психологов отмечен период с конца декабря до середины января. В это время людей знатно волнуют дедлайны, суета с подарками для близких, а также мысли о планах на следующий год.

В России средняя цена за час консультации у психолога стартует от 1 500 рублей. В Казани сеанс у психолога начинается от 1 200 рублей за час.

“Еще в первую волну пандемии на фоне резких ограничений по всему миру и роста общей тревожности у многих появилось желание начать занятия с психологом. В 2021 году популярность психологических консультаций продолжила расти во многом благодаря возможности заниматься со специалистом в онлайн-формате дистанционно. В новом году эта тенденция сохранится, поскольку люди начали в полной мере осознавать, как важно заботиться о своем ментальном здоровье», – говорит руководитель маркетинговых проектов Авито Услуг Иван Чулков.

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