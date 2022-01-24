В прошлом году система закупок сэкономила Казани более 1,5 млрд рублей

В 2021 году система закупок сэкономила Казани более 1,5 млрд рублей, сообщил руководитель Дирекции по конкурентной политике и закупкам Казани Ильшат Салимзянов.

«Совокупным результатом деятельности дирекции за 2021 год является участие в обеспечении общей экономии на закупках муниципальных заказчиков, унитарных предприятий и акционерных обществ города в объеме более 1,5 млрд рублей», – подчеркнул Салимзянов.

Он отметил, что сэкономить такую немалую сумму получилось благодаря прозрачным и конкурентным закупкам.

Показатель 2021 года оказался выше на 44 процента, чем показатель в прошлом году.