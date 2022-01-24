 В прошлом году система закупок сэкономила Казани более 1,5 млрд рублей
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В прошлом году система закупок сэкономила Казани более 1,5 млрд рублей

Причинами такой экономии стали прозрачные и конкурентные закупки.

Республика
24 января 2022  14:33
Автор:
Николай Лукоянов

В 2021 году система закупок сэкономила Казани более  1,5 млрд рублей, сообщил руководитель Дирекции по конкурентной политике и закупкам Казани Ильшат Салимзянов.

«Совокупным результатом деятельности дирекции за 2021 год является участие в обеспечении общей экономии на закупках муниципальных заказчиков, унитарных предприятий и акционерных обществ города в объеме более 1,5 млрд рублей», – подчеркнул Салимзянов.

Он отметил, что сэкономить такую немалую сумму получилось благодаря прозрачным и конкурентным закупкам.

Показатель 2021 года оказался выше на 44 процента, чем показатель в прошлом году.

 

 

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