В прошлом году смертность в Татарстане увеличилась на 11,5%

В Татарстане в 2021 году увеличился показатель смертности на 11,5%, относительно 2020 года. А рождаемость в прошлом году, наоборот, сократилась, сообщил министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.

«Общая смертность выросла на 11,5% в сравнении с 2020 годом и составила, по оперативным данным, 15,5 случая на тысячу населения», – рассказал он.

По словам министра, все же темп роста смертности сократился в 2021 году по сравнению с 2020 годом. Тогда в республике смертность возросла на 26%.

Также он отметил, что несмотя на такие показатели, Татарстану удалось сохранить самый низкий показатель смертности в Приволжском федеральном округе. Республика по этому показателю занимает 23-е место.

Основной причиной материнских смертей в 2021 году Садыков назвал коронавирус. В среднем за 2021 год, семь из восьми беременных женщин умерли от ковида.

Ранее сообщалось, что коронавирус стал второй причиной смертности татарстанцев в 2020 году. Первое место занимают болезни системы кровообращения (36,5%).