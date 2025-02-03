В прошлом году туристы потратили в Казани почти 31 млрд рублей

В прошлом году Казань встретила 4,5 миллиона туристов, что на 12,5% больше по сравнению с 2023 годом. В среднем гости столицы Татарстана проводили в городе 4 суток. Число повторных посещений также увеличилось на 8%, что свидетельствует о том, что многие туристы возвращаются в Казань два раза в год и чаще. Об этом на деловом понедельнике сообщила директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.

«Объем расходов туристов и экскурсантов за прошедший год составил около 31 миллиарда рублей, что на 29% выше результата 2023 года. Значительная доля расходов, превышающая одну четверть, приходится на кафе, бары и рестораны. Почти 80% туристов посещают заведения общественного питания, а средний чек составляет 1025 рублей», – отметила она.

Средний доход туристов составляет более 83 тысяч рублей, что на 6 тысяч рублей выше уровня 2023 года. Наибольшие траты демонстрируют гости из Москвы, Московской области, Ханты-Мансийского автономного округа и Санкт-Петербурга.