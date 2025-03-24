В прошлом году в РТ зарегистрировано 43 смерти от туберкулеза

В 2024 году в Татарстане зафиксировано 43 случая смерти от туберкулеза. Об этом сообщила Анна Алешина, начальник отдела санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан, на специально созванной пресс-конференции.

Среди погибших 11 человек впервые узнали о своем диагнозе уже на поздних стадиях заболевания. По словам Алешиной, многие из умерших сознательно избегали профилактических мероприятий, не проходили плановые флюорографические обследования и отказывались от предлагаемого лечения.

Несмотря на печальные случаи, республика демонстрирует устойчивое снижение показателей. Уровень смертности от туберкулеза снизился на 8% по сравнению с 2023 годом. В 2024 году зарегистрировано 793 случая заболевания (19,8 на 100 тыс. населения). С 2000 года заболеваемость сократилась в 4 раза (с 75 до 19,8 на 100 тыс.)

Ежегодное снижение заболеваемости составляет около 10%.

Профилактика — ключ к успеху

Специалисты подчеркивают важность регулярных обследований: