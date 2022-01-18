В прошлом году в Татарстане восстановили больше лесов, чем вырубили

В 2021 году в Республике Татарстан восстановили на 58% больше лесной местности, чем вырубили или подожгли. Об этом рассказал глава ведомства Равиль Кузюров.

Министр добавил, что в Татарстане восстановили 4,2 тыс. га леса, теперь площадь лесов составляет 1,3 млн га.

«Показатель „Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений„ за 2021 год составил 158% (плановое значение — 77,7%)», — подчеркнул Кузюров.

Напомним, ранее «КВ» писали, чтов В Татарстане с 20 по 31 декабря леса контролировали мобильные патрули из лесных инспекторов и сотрудников МВД. Они выявляли незаконную рубку елей.