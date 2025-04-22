В пяти районах Татарстана могут сменить глав муниципалитетов

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Республика
22 апреля 2025  09:57

На этой неделе в пяти районах республики – Атнинском, Менделеевском, Нижнекамском, Новошешминском и Спасском – пройдут внеочередные заседания местных советов. Как стало известно, на них рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий глав этих муниципальных образований.

В Нижнекамском районе, где главой последние 3,5 года был Рамиль Муллин, информацию о предстоящей сессии подтвердили в исполкоме. Ранее СМИ сообщали о его возможной отставке.

Среди других руководителей, чьи полномочия могут быть прекращены:

  • 74-летний Габдулахат Хакимов, возглавляющий Атнинский район с 2005 года;

  • 69-летний Вячеслав Козлов, руководящий Новошешминским районом с 2010 года;

  • Радмир Беляев (Менделеевский район, с 2022 года);

  • Фаргат Мухаметов (Спасский район, с 2019 года).

Хакимов и Козлов считаются одними из самых влиятельных глав сельских районов республики. Официальных заявлений о причинах возможных отставок пока не поступало.

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