В пятый день игр БРИКС разыграют медали по борьбе, теннису и прыжкам в воду

Сегодня, 17 июня, в Казани начинается новый этап соревнований.

В «Ак Барсе» в 11:00 стартуют предварительные поединки по спортивной борьбе в 10 весовых категориях у мужчин, а в 18:00 — схватки 1/2 финала. Главные российские фавориты турнира — чемпион мира Абасгаджи Магомедов, чемпион Европы Курбан Шираев и Виталий Кабалоев, Эмин Сефершаев, призеры Олимпийских игр Екатерина Букина и Сергей Емелин и другие борцы. Также за медали будут бороться борцы из Бразилии, Сирии, Туркмении, Азербайджана, Китая, Узбекистана и других стран.

В Центре водных видов спорта в этот же день пройдут соревнования по прыжкам в воду с вышки в 10 метров и трамплина.

В 10:00 начнутся предварительные выступления, а в 16:00 – финалы. Среди участников: яемпион Европы Никита Шлейхер (Россия), а ризер Олимпийских игр Александр Бондарь (Россия) и победительница Игр БРИКС в прыжках с вышки Виктория Казанцева (Россия).

В казанской академии тенниса в 10:00 начнутся матчи плей-офф командных турниров у мужчин и женщин. А в «Баскет-холле» в 13:00 стартуют игры баскетбольного двоеборья.